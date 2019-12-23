К 2020 году количество россиян со смартфонами достигнет 95,3 млн

К концу текущего года количество жителей России со смартфонами достигнет 95,3 млн человек, при этом каждый второй россиянин играет в мобильные игры. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании Forward Leasing.

К 2020 году количество пользователей смартфонов во всем мире составит 3,2 млрд человек. 2,2 млрд из них регулярно играют в игры на своих гаджетах.

На рост интереса к мобильным играм повлияли многие факторы. Один из них – увеличение числа мультиплеерных кроссплатформенных проектов, которые ранее были доступны исключительно на персональных компьютерах и консолях, включая Heartstone, Dota Underlords, Fortnite и PUBG.

Кроме того, на увеличение числа игр, доступных для мобильных пользователей, и популярность мобильного киберспорта в целом также влияет появление новых облачный игровых потоковых сервисов. Ожидается, что с развитием технологии 5G, которая обеспечит стабильный и высокоскоростной доступ в интернет, смартфоны станут ключевой платформой для гейминга. Ведущие мировые компании в сфере IT активно работают над интеграцией и развитием связи пятого поколения в смартфонах.