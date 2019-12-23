«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube из-за закона о пиратстве. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что в АЗАПИ входят 15 книгоиздателе, в том числе крупнейший — «Эксмо».

Так требование «Эксмо» о принятии обеспечительных мер по книге «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня, пиратская версия которой содержалась на сервисах, было удовлетворено Мосгорсудом в начале декабря, однако, по данным СМИ, на «Яндекс.Видео» и YouTube до сих пор содержатся аудиоверсии произведения.

Уточняется, что на территории России действует закон, согласно которому интернет-ресурс может быт навсегда заблокирован при проигрыше в суде два раз по иску правообладателя о наличии пиратского контента.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России»,— подчеркнул Рябыко.

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