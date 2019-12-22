Википедия заблокировала страницу «Один дома 2» из-за правки о сыгравшем в фильме Трампе

Википедия заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» после того, как кто-то из пользователей внес на страницу информацию, связанную с импичментом Трампа. Об этом сообщает Mediaite.com.

В 1992 году Трамп владел отелем «Плаза», в котором в это время проходили съемки фильма «Один дома 2». Таким образом Трамп получил 30-секундную роль в фильме, где он направляет главного героя Кевина Маккалистера в вестибюль.

18 декабря пользователи увидели на странице фильма в Википедии строчку о том, что «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером «Один дома 2», который был привлечен к импичменту Палатой представителей США».

После этого администрация сайта закрыла возможность свободного редактирования пользователями данной страницы.

В сети появилось мнение, что это может стать «началом войны за редактирование» на Википедии.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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