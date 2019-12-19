Financial Times назвали человека года

Генеральный директор американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделла стал обладателем номинации «человек года» по версии газеты Financial Times.

Отмечается, что за почти шесть лет нахождения Наделла на посту совокупная прибыль акционеров Microsoft превысила $1 трлн на момент окончания ноября 2019. Победу в номинации гендиректор получил за его заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий».

По мнению СМИ, директору Microsoft удалось вернуть компанию на вершину среди корпораций, которые работают в технологической сфере, «не вызвав возмущения и беспокойства». Так в материале упоминается в качестве достижений тот факт, что за 2019 год компания появлялась в загаловках газет очень редко.

Уточняется, что Наделла пришел на пост главы Microsoft в 2014 году, сменив на посту Стива Балмера.