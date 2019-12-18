«ВКонтакте» обзавелось собственным изданием

У «ВКонтакте» появилось собственное издание «Фокус», которое ориентировано на освещение самых обсуждаемых в соцсети тем, трендов, а также рассказывает о различных сервисах. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что новое медиа доступно на сайте «ВКонтакте» или в «Рекомендациях» в мобильном приложении.

«Каждый день мы выпускаем редакционные статьи, советы экспертов, вдохновляющие интервью, плейлисты и тематические подборки — например, трендовых пабликов или мемов», — прокомментировал главный редактор «Фокуса» Влад Леготкин.

Ранее «ВКонтакте» обзавелось новым разделом «Воспоминания».