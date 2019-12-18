Forbes: ребенок из РФ попал в тройку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

Журнал Forbes опубликовал рейтинг, в котором пятилетняя Анастасия Радзинская c каналом «Лайк Настя» (Like Nastya) замкнула первую тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2019 года, передает сайт издания.

Как стало известно, подписчиками этого канала является 15 млн человек. За период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года видеоблог принес прибыль его авторам в размере $18 млн.

Отмечается, что при рождении у ребенка был диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП). Тогда ее родители решили создать видеоблог, чтобы следить за прогрессом в лечении девочки. При этом в основном канале Радзинской рассказывается о ее поездках в парки развлечений по всему миру.

Также сообщается, что первое место в рейтинге досталось каналу Ryan's World, который ведет восьмилетний американец Райан Каджи. Вторую строчку занял юмористический блог Dude Perfect.