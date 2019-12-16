Совет директоров Рамблера поручил менеджменту решить спор с Nginx в гражданско-правовых рамках

В понедельник состоялось внеочередное заседание совета директоров, созванное по инициативе Сбербанка для рассмотрения всех обстоятельств взаимоотношений Rambler Group и компании Nginx.

Рассмотрев все данные обстоятельства, совет директоров единогласно решил:

поручить менеджменту Рамблера обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления;

поручить менеджменту Рамблера обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении, возбужденного ранее уголовного дела и продолжить в случае необходимости обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля;

поручить менеджменту Рамблера ознакомить основателей компании Ngnix и представителей компании F5 с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Рамблера и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации;

поручить комитету по кадрам совета директоров рассмотреть вопрос о действиях должностных лиц Рамблера в вопросах взаимодействия с Советом Директоров по ситуации с Ngnix.

«В современном мире ситуации споров о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно, и для технологических компаний защита своих прав является естественной, однако данные вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости. Мы предпримем все возможные усилия для того, чтобы данная ситуация была разрешена путём консультаций с участием вовлечённых в неё сторон», — заявил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Рамблера.

«Мы уже несколько дней находимся в контакте с основателями компании Ngnix и постараемся помочь в урегулировании вопроса. Также Сбербанк оставляет за собой все права, связанные с нарушением A&NN предоставленных гарантий. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что и Рамблер, и Сбербанк полностью поддерживают единодушную позицию российского технологического сообщества относительно open source решений. Мы участвуем в десятках различных крупных проектов с открытым исходным кодом. Справедливо сказать, что Open Source является основой ИТ-стратегии как Сбербанка, так и Рамблера», — заявил Хасис.