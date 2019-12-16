«Яндекс.Дзен» и Ura.ru внесены в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сервисы «Яндекс.Дзен» и уральское информационное агентство Ura.ru, передает «Интерфакс».

«Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса «Яндекс.Дзен», и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет» на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также уточняется, что в реест включены и другие сервисы «Яндекса» — «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район».

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации в рамках реализации «пакета Яровой» обязаны полгода хранить сообщения российских пользователей и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов.