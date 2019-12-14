Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации. Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что несмотря на то, что компания сотрудничает с 46 глобальными партнерами, занимающимися проверкой информации, украинских партнеров у Facebook нет.

Уточняется, что программа получила название Тhird-party fact-checker. Запуск программы, по словам Крука, запланирован на 2020 год.

Представитель Facebook также добавил, что в социально сети информацию, которая имеет признаки манипуляций, будет визуально выделяться в ленте.