Бывший сотрудник Apple обвинил компанию в слежке за собой

Экс-сотрудник Apple Джеральд Уильямс подал в суд на компанию, которая, якобы, прослушивала телефонные разговоры и читала СМС-сообщения молодого человека. Об этом сообщает The Next Web.

По словам адвокатов Уильямса, компания собирала улики, чтобы иметь рычаги давления на работника.

Юристы также подчеркивают, что Apple нарушила законы штата Калифорния, запрещая сотрудникам планировать будущую карьеру в других компаниях, не уволившись с прежней работы.

Отмечается, что заявление Уильямса стало ответом на иск самой компании, в котором Apple заявляла, что мужчина, занимая позицию инженера, использовал корпоративные наработки для создания собственной компании по производству процессоров, куда переманивал коллег как потенциальных сотрудников.

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