В США запатентовали кроссовки с блокчейном

В США Ведомстве по патентам и товарным знакам США запатентовали технологию новых кроссовок с блокчейном.

Модель CrpytoKicks от Nike имеет зашифрованный с помощью блокчейна цифровой актив — токен. Таким образом компания, вероятно, будет отслеживать подлинность кроссовок.

Согласно патенту, сгенерированный при покупке кроссовок токен будет прикреплен к их уникальному идентификатору.

Если после покупки владелец захочет продать или подарить кроссовки, он может перевести токен на другого человека. Хранить и накапливать токены можно будет через приложение.

В патенте говорится о том, что владельцы криптокроссовок смогут «смешивать» или даже «размножать» их, создавая новые модели обуви, однако не уточняется, как это будет реализовано на практике. Дата поступления модели в продаже неизвестна.

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