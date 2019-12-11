В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний

В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, на данную должность вступила первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова.

Хайтек-омбудсмен будет отвечать за производство и продвижение инициатив по созданию комфортной обстановки для совершенствования сектора технологических и инновационных компаний. Также он будет регулировать различные проблемы.

Обмудсмен будет защищать права и интересы высокотехнологичных компаний, а также следить за устранением избыточных регуляторных требований, расширением доступа к финансовым ресурсам, введением налоговых стимулов и т.д.