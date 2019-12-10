Telegram хотят внести в список пиратских ресурсов

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила американским властям прошение занести мессенджер Telegram в список пиратских ресурсов, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма.

Уточняется, что ассоциация направила требования в комиссию по ценным бумагам и биржам США, а также подразделению по борьбе с мошенничеством Минфина страны.

По мнению членов АЗАПИ, такие критические меры могут повлиять на мессенджер, который якобы не принимает во внимание требования правообладателей и не избавляется от пиратского контента. Кроме того, такой сервис еще собирается запускать криптовалюту, которая облегчит подпольную жизнь нарушителям.

До этого ассоциация уже заявляла, что нашла в свыше 170 каналах пиратские книги.

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