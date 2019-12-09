Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Причиной таких изменений являются «пакет Яровой» и закон об устойчивом Рунете, требования которых будут обязаны исполнять мобильные операторы.

Кроме того, на них повлияет повышение ставки НДС в 2019 году, отмена внутрисетевого роуминга и новые инициативы по отмене международного роуминга с рядом стран ближнего зарубежья.

Уточняется, что повышение тарифов на связь будет происходить неравномерно. Так, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.

Предполагается, что самый сильный рост расходов на связь застанет пользователей архивных тарифов, а также тарифов средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц.

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