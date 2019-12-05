Роскомнадзор разблокировал Shutterstock

Один из крупнейших фотобанков мира Shutterstock удалил с сайта запрещенный в России контент, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Отмечается, что со страниц фотобанка были удалены материалы, содержащие оскорбление государственных символов России и информацию о способах самоубийства.

По словам Ампелонского, после удаления данного контента фотобанк был исключен из реестра запрещенной информации.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц крупного фотобанка Shutterstock за нарушение российского законодательства.

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