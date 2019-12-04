У Instagram-пользователей запросят дату рождения

Социальная сеть Instagram начнет запрашивать дату рождения у пользователей при регистрации. Об этом сообщается на сайте соцсети.

Уточняется, что данные возраста не будут в открытом доступе для других аккаунтов.

Кроме того, новый параметр регистрации позволит владельцу аккаунта в Instagram контролировать список отправителей личных сообщений.

Также это требование, согласно тексту релиза, введено для совершенствования «обучения управлению учетными записями».

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