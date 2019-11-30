Facebook впервые указал пост как фейк

В субботу, 30 ноября, на одном из постов социальной Facebook впервые была указана метка — «недостоверная информация», то есть фейк. Об этом сообщает The Straits Times.

Так, Facebook разместил соответствующее уведомление в нижней части поста на странице сингапурского издания States Times Review.

Отмечается, что это СМИ выложило пост в соцсети, в котором было указано, что один из общественных деятелей республики арестован и находится под следствием.

При этом известно, что ранее он разоблачал правящую в стране партию.

Уточняется, что представители правоохранительных органов Сингапура выступили с опровержением данной информации.

В свою очередь Facebook указал пост как фейк по требованию правительства республики.