Apple пересматривает политику карт после скандала из-за российского Крыма
Корпорация Apple решила внимательно пересмотреть политику обозначения спорных территорий после того, как сделала Крымский полуостров российским в приложении «Погода». Об этом заявила пресс-секретарь компании Труди Мюллер, передает Reuters.
Как отмечается, Крым стал российским только для пользователей из России, так как этого требовало законодательство страны. Но в других странах полуостров не числился в составе Российской Федерации.
Мюллер рассказала, что в настоящее время компания изучает международное законодательство, американские законы и другие документы перед тем, как принять решение о маркировке спорных территорий на картах.
«Можем внести изменения в будущем», — сказала Мюллер.
Apple изменила способ отображения местоположений Крым в своем программном обеспечении по просьбе российских политиков. Россия и Украина очень чувствительны к тому, как глобальные компании идентифицируют Крым, заключает агентство.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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