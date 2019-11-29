Экс-глава МИД Украины призвал бойкотировать Apple из-за Крыма
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от использования продукции Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать: «А ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем», — заявил экс-министр.
По словам политика, такой бренд не может быть «номером один».
В конце ноября Apple устранила оставшиеся неточности в отображении принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а также исправила ошибку в приложении «Погода».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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