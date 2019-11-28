Главный дизайнер Apple официально ушел из компании
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию, сообщает издание The Verge.
Его биография была удалена со страницы сайта Apple, на которой содержались сведения о руководителях компании. Это ознаменовало официальный уход Айва с поста.
Айв присоединился к команде Apple в 1992 году, через четыре года стал главным дизайнером.
Информация о его решении оставить корпорацию и начать работу в собственной дизайнерской фирме LoveFrom впервые появилась в средствах массовой информации летом 2019 года.
Тогда дизайнер выразил надежду на то, что он будет вовлечен в деятельность Apple на много лет вперед, несмотря на свое увольнение.
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