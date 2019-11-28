Главный дизайнер Apple официально ушел из компании

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию, сообщает издание The Verge.

Его биография была удалена со страницы сайта Apple, на которой содержались сведения о руководителях компании. Это ознаменовало официальный уход Айва с поста.

Айв присоединился к команде Apple в 1992 году, через четыре года стал главным дизайнером.

Информация о его решении оставить корпорацию и начать работу в собственной дизайнерской фирме LoveFrom впервые появилась в средствах массовой информации летом 2019 года.

Тогда дизайнер выразил надежду на то, что он будет вовлечен в деятельность Apple на много лет вперед, несмотря на свое увольнение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Компанию Apple покинул главный дизайнер

— Удар для Apple: уходит главный дизайнер айфонов

— Наплевали на Джобса: почему ушел главный дизайнер Apple