В Крыму оценили позицию Apple по признанию полуострова российским
Министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов прокомментировал позицию компании Apple, которая устранила неточности в отображении территориальной принадлежности Крыма на картах на своих устройствах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что лично зашел и проверил на своем смартфоне установленные изменения, в том числе и в приложении «Погода», подчеркнул, что «нас это только радует».
«Это еще один информационный и технологический прорыв республики Крым», — подчеркнул Зырянов.
Министр внутренней политики добавил, что полуостров развивается и будет развиваться вне зависимости от введения санкций.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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