Данные пользователей Twitter и Facebook оказались уязвимыми при скачивании приложений

Комплект для разработки программного обеспечения One Audience мог открыть доступ к личным данным пользователей Twitter и Facebook. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности.

Как отмечается, уязвимыми могли оказаться адреса электронной почты и последние сообщения в Twitter тех пользователей, кто через свой аккаунт скачал ряд приложений для операционной системы Android. Среди «ненадежных» программ отмечены Giant Square и Photofy.

Twitter оповестит тех пользователей, которых могла затронуть обнаруженная уязвимость и уже обратился к компаниям Google и Apple с тем, чтобы они предприняли необходимые меры со своей стороны.

В Facebook сообщили о том, что «два ненадежных участника» — One Audience и Mobiburn платили за использование таких комплектов разработки вредоносного программного обеспечения при создании ряда приложений.

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