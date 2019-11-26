Данные пользователей Twitter и Facebook оказались уязвимыми при скачивании приложений
Комплект для разработки программного обеспечения One Audience мог открыть доступ к личным данным пользователей Twitter и Facebook. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности.
Как отмечается, уязвимыми могли оказаться адреса электронной почты и последние сообщения в Twitter тех пользователей, кто через свой аккаунт скачал ряд приложений для операционной системы Android. Среди «ненадежных» программ отмечены Giant Square и Photofy.
Twitter оповестит тех пользователей, которых могла затронуть обнаруженная уязвимость и уже обратился к компаниям Google и Apple с тем, чтобы они предприняли необходимые меры со своей стороны.
В Facebook сообщили о том, что «два ненадежных участника» — One Audience и Mobiburn платили за использование таких комплектов разработки вредоносного программного обеспечения при создании ряда приложений.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Замена SIM-карты: как взламывают знаменитостей
— Госдеп призвал Twitter и Facebook заблокировать аккаунты правительства Ирана