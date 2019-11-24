Электропикап от Tesla после неудачной презентации заказали более 140 тысяч человек

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Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Маска, 42% заказавших выбрали версию с двумя двигателями, которая может проехать 480 км на одной зарядке, 41% предпочел три двигателя (800 км на одной зарядке) и 17% остановились на одном (400 км на одной зарядке).

Ранее на презентации нового пикапа «бронированное» окно разбилось после броска металлического шара. Тогда Макс заявил, что компания обязуется исправить этот дефект.

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