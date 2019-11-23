СМИ: Apple предрекли уход с российского рынка из-за закона о российском ПО
Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал о том, что компания Apple может покинуть российский рынок из-за решения Госдумы по запрету продажи смартфонов без российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает портал u-f.ru.
По его словам, решение депутатов противоречит принципиальной политике компании Apple продавать продукцию с собственным ПО.
«И в данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдет с российского рынка», — отметил Ющук.
Однако эксперт отметил, что в случае ухода американской компании с российского рынка, в стране появится множество нелегально ввезенных смартфонов, компьютеров и других гаджетов.
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