СМИ: Apple предрекли уход с российского рынка из-за закона о российском ПО

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал о том, что компания Apple может покинуть российский рынок из-за решения Госдумы по запрету продажи смартфонов без российского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает портал u-f.ru.

По его словам, решение депутатов противоречит принципиальной политике компании Apple продавать продукцию с собственным ПО.

«И в данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдет с российского рынка», — отметил Ющук.

Однако эксперт отметил, что в случае ухода американской компании с российского рынка, в стране появится множество нелегально ввезенных смартфонов, компьютеров и других гаджетов.

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