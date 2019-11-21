В Минкомсвязи назвали причины критики Дурова в адрес WhatsApp
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Заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что критика создателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова в адрес WhatsApp связана с обострившейся конкуренцией между мессенджерами. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Волина, обычно, когда конкурента «обвиняют во всех тяжких грехах», это означает, что последний отвоевал у обвиняющего серьезную долю рынка.
20 ноября Дуров порекомендовал удалить приложение WhatsApp со смартфонов из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
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— Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов