В Минкомсвязи назвали причины критики Дурова в адрес WhatsApp

Заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что критика создателя Telegram и ВКонтакте Павла Дурова в адрес WhatsApp связана с обострившейся конкуренцией между мессенджерами. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Волина, обычно, когда конкурента «обвиняют во всех тяжких грехах», это означает, что последний отвоевал у обвиняющего серьезную долю рынка.

20 ноября Дуров порекомендовал удалить приложение WhatsApp со смартфонов из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

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