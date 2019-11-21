Совфед: более половины хакерских атак на Россию поступают с территории США

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что около 55% хакерских нападений на РФ поступают с территории США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, атакам подвергаются органы госвласти, а также «чувствительные объекты инфраструктуры» и общественные организации.

При этом он отметил, что каждый год количество нападений со стороны Соединенных Штатов меняется, в 2018 году около 42-43%, на сегодняшний момент — 53-56%.

«Мы не говорим, что это все делают конкретно ЦРУ или Госдеп», — уточнил Климов.

По данным члена Совфеда, с российской территории на США было зафиксировано 2-3% атак. Их всплеск пришелся на ресурсы ЦИК перед выборами в регионах.

«Но в целом по году речь идет о миллиардах атак - это не две, не три, не 200 и не 300, и не миллион», — заверил Климов.

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