Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов

По словам основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова, новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — заявил Дуров.

По его словам, что для того чтобы завладеть данными, злоумышленнику достаточно отправить видео на смартфон «жертвы».

Он также подчеркнул, что WhatsApp используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят на своих устройствах, даже не передаваемые через мессенджер.

По мнению Дурова, причина в том, что компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства национальной безопасности США по сбору данных о населении.

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