Роскомнадзор не изменит позицию по гиперссылкам в СМИ на контент с матом

Роскомнадзор не намерен менять позицию относительно ответственности СМИ за публикацию ссылок на содержащий мат контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря службы по надзору Вадима Ампелонского.

Представитель службы напомнил, что Роскомнадзор неоднократно публично защищал свою позицию в судах.

«Редакция СМИ несет ответственность за все материалы, которые опубликованы в данном издании», — сказал Ампелонский.

Ранее главные редакторы ряда российских изданий обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой объяснить штрафы за гиперссылки на страницы с нецензурной лексикой.

Авторы считают, что наказание за ссылки нарушает закон о СМИ и ущемляет их свободу, так как журналисты вынуждены перепроверять ранее размещенные гиперссылки, а также им приходится отказываться от публикации некоторой информации.

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