Instagram упал

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.

Отмечается, что пользователи чаще всего жаловались на трудности при загрузке данным, их 56%, а также на возможность войти в аккаунт (35%) и доступа к веб-сайту (7%).

Чаще всего на сбои в работе социальной сети жаловались жители Великобритании, США, Испании и России. В основном это жители крупных городов — Лондон, Барселона, Нью-Йорк. На трудности в работе Instagram пожаловались и жители Лиссабона, Афин, Праги и Торонто.

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