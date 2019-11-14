Во «ВКонтакте» объяснили причину введения дизлайков для комментариев

В социальной сети «ВКонтакте» рассказали, почему хотят ввести дизлайки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании.

В команде соцсети пояснили, что введение дизлайков позволит выяснять реакцию пользователей на разные комментарии.

«Сейчас у нас только позитивные сигналы от пользователя: и лайк, и ответ на комментарий мы воспринимаем как показатель, что ответ интересный. Однако в комментариях, пользователи могут и показывать недовольство», — добавили в компании.

В пресс-службе отметили, что изначально планировали решить задачу алгоритмами, но поняли, что порог приемлемости у всех сообществ разный. Поэтому о пользе и важности мнений будут рассказывать сами пользователи.

«В какие-то паблики люди приходят ради эмоциональной дискуссии. А в другие — за общением с единомышленниками, и администраторам приходится оперативно исключать комментарии, которые идут против мнения комьюнити», — заключили в компании.

О появлении новой функции стало известно на мероприятии VK Content Day.

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