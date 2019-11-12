Автобиография Сноудена подверглась цензуре в Китае

Автобиографическая книга Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США, раскрывшего секретную информацию, подверглась цензуре при публикации в Китае. Об этом сам Сноуден написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам автора, некоторые части его книги «Permanent Records» («Постоянная запись») были вырезаны из опубликованной в Китае версии, что является нарушением издательского договора.

Из текста автобиографии пропали размышления Сноудена по поводу авторитаризма, демократии и приватности.

В своем посте в Twitter автор книги заявил, что будет сопротивляться цензуре. Он попросил пользователей интернета помочь перевести изъятые части текста на китайский, после чего планирует опубликовать их в открытом доступе.

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