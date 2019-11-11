Более половины DDoS-атак в сентябре 2019 года совершили школьники

В сентябре 2019 года более половины (60%) DDoS-атак были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования: электронные дневники, сайты образовательных учреждений и другие. Об этом рассказали в Kaspersky DDoS Protection «Газете.Ру».

Как отмечается, такие атаки могли совершить школьники из хулиганский побуждений.

Россия вошла в рейтинг стран, где были обнаружены DDoS-атаки на образовательные ресурсы.

Кроме того, за последние три месяца ощутимо сократилось число «умных» атак, требующих от злоумышленников большей изобретательности.

По словам менеджера по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексея Киселева, причин падения количества с сложных нападений может быть несколько, в том числе переполненность рынка DDoS.

Предполагается, что общее число атак увеличится в четвертом квартале.

В целом в третьем квартале 2019 года самым «насыщенным» на атаки был июль, особенно 22 июля, в этот было было совершено 457 хакерских нападений.

11 августа было зафиксировано всего 65 атак — наименьшее количество. Причем, самым безопасным днем оказалось воскресенье.