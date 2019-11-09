Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

Пользователи Instagram в США больше не смогут увидеть лайки под постами, передает Wired со ссылкой на генерального директора соцсети Адама Моссери.

Сообщается, что нововведение вступит в силу на следующей неделе.

Отмечается, что сначала лайки скроют в ограниченном числе аккаунтов.

Как известно, ранее Facebook, YouTube и Twitter уже проводили такого рода эксперименты.

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