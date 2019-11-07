Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевещание

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства о том, что страна успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, передает РИА «Новости»и.

Глава кабмина сказал, что результатом принятого год назад решения об отключении аналогового телевизионного сигнала стало появление 20 общедоступных ТВ-каналов в цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме.

Он отметил, что все прошло без сбоев, и в общественном мнении «все это было воспринято спокойно».

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