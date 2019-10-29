Более половины россиян готовы отказаться от зарубежных интернет-сервисов

Более половины интернет-пользователей в РФ (53%) готовы отказаться от иностранных сервисов в пользу российских для развития российского рынка, такие данные выявило исследование, проведенное Институтом развития интернета (ИРИ). Об этом сообщает «Прайм».

Наибольший энтузиазм в готовности отказаться от зарубежных сервисов выразили женщины 45-54 лет и старше 65 лет – 70%. Меньше всего — молодые люди в возрасте 18-24 лет (21% мужчин и 25% женщин).

Подавляющее большинство опрошенных (77%) считают, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний. 73% полагают, что российские интернет-компании, работающие в РФ и зарабатывающие на использовании данных россиян, должны находиться под управлением граждан РФ.

66% считают при этом, что государство должно давать преференции отечественным интернет-компаниям.

В исследовании, которое проходило с 23 по 27 октября, приняли участие 1 тысяча респондентов с территории РФ в возрастных группах от 18 лет.