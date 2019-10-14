Переход на цифровое вещание завершился в России
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В России завершился переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что жители еще 21 региона страны с понедельника, 14 октября, смогут принимать цифровой ТВ-сигнал.
Уточняется, что в 2019 году жители России совершали переход от аналогового к цифровому телевещанию, который начался в феврале.
Так до середины октября на «цифру» уже перешли 64 региона.
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