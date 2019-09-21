Украина отказалась от строительства Hyperloop Илона Маска

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий осудил идею, выдвинутую его предшественником Владимиром Омеляном о строительстве вакуумного поезда Hyperloop, спроектированным американским бизнесменом Илоном Маском в 2013 году. Об этом сообщает газета «Наше место».

Криклий посоветовал не вспоминать об этом проекте, отметив абсурдность и неосуществимость идеи.

По его мнению, при обсуждении внедрения подобных инноваций «проще изобрести технологию телепортации».

Омелян после ухода в отставку заявил, что подобной инициативой хотел добавить украинцам «веры в себя».