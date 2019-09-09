В работе Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру, в том числе в России, сообщили о сбое в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Уточняется, что больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Великобритании, Франции и Румынии. С неполадками также столкнулись в Португалии, Германии, Италии, Испании и Турции. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

Отмечается, что пользователи испытывают проблемы со входом в соцсеть, трудности при обновлении ленты приложения и проблемы с загрузкой историй в Instagram.

Ранее сообщалось, что в работе Twitter произошел сбой.