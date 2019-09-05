Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за слов о Захарченко

Социальная сеть Facebook удалила пост депутата Госдумы Натальи Поклонской, в котором она написала о годовщине смерти погибшего год назад главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом она сообщила в телеграмм-канале.

По словам депутата, ее пост о Захарченко удалили без объяснения причин, а также соцсеть ограничила ее доступ к аккаунту.

Поклонская считает, Facebook так поступил из-за цензуры и страха. Она считает, что социальная сеть испытывает страх перед фамилией человека, который защищал родину ценой своей жизни.

«В...сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook», — заключила Поклонская.

Ранее сообщалось, что Поклонская рассказала об исцелении после явившегося во сне святого