СМИ: миллионы номеров пользователей Facebook утекли в Сеть

Номера телефонов миллионов пользователей Facebook попали в Сеть. Об этом сообщает TechCrunch.

Согласно представленной информации, речь идет о 419 млн записей людей из разных стран мира, большинство из них являются американцами и британцами. Речь идет о телефонных номерах, привязанных к страницам в соцсети, часть из них содержала и имена юзеров, их пол и страну пребывания. Среди данных могли быть неправильные сведения или повторяющая друг друга информация.

В компании заявили об отсутствии доказательств взлома личных аккаунтов. Сами данные являются устаревшими, так как собирались при помощи функции, которая в настоящее не доступна.

Ранее сообщалось, что Google заплатит штраф в $170 млн за нарушение конфиденциальности пользователей.