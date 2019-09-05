В Британии решивший прилечь на дебатах депутат парламента стал мемом

В Великобритании депутат парламента Якобс Рис-Могг стал мемом, когда прилег на сиденье во время заседания. Об этом пишет The Independent.

Как отмечается, он следил за дебатами в горизонтальном положении. Его поза говорила о том, что ему не следует быть здесь и слушать этих людей. Он как будто намекал, что дебатов вообще не должно было быть.

Пользователи сети распространили многочисленные фотографии, превратив его изображение в мем.

Ранее Тиль Швайгер унизил министра обороны Германии сравнением с Шойгу.