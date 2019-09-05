В Британии решивший прилечь на дебатах депутат парламента стал мемом
close
В Великобритании депутат парламента Якобс Рис-Могг стал мемом, когда прилег на сиденье во время заседания. Об этом пишет The Independent.
Как отмечается, он следил за дебатами в горизонтальном положении. Его поза говорила о том, что ему не следует быть здесь и слушать этих людей. Он как будто намекал, что дебатов вообще не должно было быть.
Пользователи сети распространили многочисленные фотографии, превратив его изображение в мем.
Ранее Тиль Швайгер унизил министра обороны Германии сравнением с Шойгу.
The internet is brilliant. #ReesMogg pic.twitter.com/HQjSi2Eqw0— �� (@MrLukeJohnston) September 4, 2019