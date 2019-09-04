В соцсетях посмеялись над тем, как Трамп поздравил Польшу

Президент США Дональд Трамп был осмеян за неудачное «поздравление» Польши в честь 80-й годовщины начала Второй Мировой войны, сообщает Independent.

Во время интервью репортер спросил, не хочет ли Трамп что-либо сказать Польше.

«Да, у меня есть отличное сообщение для Польши, и у нас есть Майк Пенс, наш вице-президент. Он вот-вот приземлится… Я просто хочу поздравить Польшу», — ответил президент США.

Фрагмент интервью широко распространился в социальных сетях.

«Он правда так сказал? Боже, скажите, что это шутка», — недоумевает один пользователь.

«Кажется, он не в курсе, что произошло в 1939 году», — иронично констатирует другой.

Ранее американский президент Дональд Трамп ответил мэру Лондона Садику Хану, раскритиковавшему его за отмену запланированного визита в Польшу.