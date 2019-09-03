Facebook может перестать показывать лайки

Социальная сеть Facebook может убрать счетчик лайков, сообщает Techcrunch.

Соцсеть задумалась о том, чтобы скрывать количество отметок «Нравится», чтобы защитить пользователей от зависти и деструктивного сравнения с другими.

Было замечено, что Facebook создала прототип со скрытыми лайками в своем приложении для Android.

В ответ на запрос компания подтвердила TechCrunch, что рассматривает возможность тестирования удаления счетчика отметок «Нравится».

Ранее сообщалось, что соцсеть Instagram перестала показывать лайки.