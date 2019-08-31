Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа
Страница сайта предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа была взломана. Об этом сообщает The Hill.
Как отмечается, теперь страница выдает ошибку 404 (это значит, что запрашиваемая страница не найдена) и насмешливое изображение соперницы главы США на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
Причем сама Клинтон показана в роли президента Соединенных Штатов. Уточняется, что Клинтон стоит на фоне Капитолия за трибуной с президентской печатью.
При попытке зайти на страницу на сайте предвыборной кампании Трампа появляется ироничная надпись: «Ой! Это странно. Вы ищете что-то, чего не существует.... Попробуйте вернуться на главную страницу».
Согласно изданию, соратники президента Соединенных Штатов пока никак не прокомментировали данную шутку.