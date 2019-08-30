Facebook на месяц заблокировал аккаунт Рабиновича за пост об обмене пленными

Социальная сеть Facebook на 30 дней отправила в бан лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича после того, как он опубликовал пост об обмене пленными. Об этом сообщает «Strana.ua» со со ссылкой на заявление журналиста Владимира Кацмана.

По его словам, аккаунт Рабиновича заблокировали сразу после публикации поста об обмене пленными, в котором он опроверг данные о завершении обмена.

Стоит отметить, что в публикации Рабинович также использовал нецензурное слово.

Кроме того, журналист опубликовал видео с нардепом, в котором тот показывает два куска полтавского сала и говорит, что везет их в подарок, но кому — скажет позже.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук посетил заключенных в Лефортово.