Google обнаружил массовую утечку личных данных владельцев iPhone

Компания Google обнаружила сайты, заражающие устройства на платформе iOS. Об этом сообщает «Би-би-си».

Исследователи в области безопасности обнаружили доказательства попыток взлома iPhone, которые производились в течение минимум двух лет.

Атаки осуществлялись ​​с помощью сайтов, которые тайно устанавливали вредоносное ПО для сбора контактов, изображений и других данных владельцев устройств.

Анализ Google показал, что сайты, попавшие в ловушку, как утверждают, посещались тысячи раз в неделю. Также под угрозой оказались данные пользователей в приложениях Instagram, WhatsApp и Telegram.

В Apple заявили, что не хотят комментировать данную тему.