Пилотную сеть 5G впервые запустили в целом российском городе

В Кронштадте запустили пилотную сеть 5G. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Как отмечается, это в масштабах города это случилось в России впервые.

Таким образом, сигнал сети 5G распространился практически на всю населенную часть Кронштадта.