Facebook ужесточит правила публикации рекламы перед выборами президента США

Администрация соцсети Facebook приступила к ужесточению мер по размещению рекламных материалов с целью предотвращения вмешательств в выборы президента США в 2020 году. Об этом сообщается в официальном аккаунте соцсети.

Компания настаивает на том, что пользователи должны знать, кто размещает и платит за рекламу.

С середины сентября организации, которые публикуют рекламу с политической информацией, данными о выборах и иных общественно значимых темах, должны будут предоставлять дополнительные сведения платформе Facebook для получения прав на размещение поста.

Компании, которые каким-либо образом имеют отношение к правительству Соединенных Штатов, обязуются указывать идентификационный номер налогоплательщика, сайт, зарегистрированный на государственном интернет-домене США, или регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии.

Данная мера не коснется рекламодателей, которые не используют в своих публикациях темы политики.

Ранее сообщалось, что Facebook признался в прослушке.