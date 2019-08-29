Счетная палата не нашла у Росстата мобильных приложений на миллионы рублей

Счетная палата не смогла найти мобильные приложения Росстата в Google Play и App Store, хотя на их создание были выделены миллионы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это было выявлено во время проверки, которая проводилась с декабря 2018 года по май 2019 года. Согласно контракту, должен был быть обновлен сайт ведомства, создана единая системы для управления контентом и мобильные приложения для указанных платформ. В Счетной палате не смогли обнаружить этих изменений.

Уточняется, что стоимость технических работ оценивается в 64,6 млн руб. В Росстате заявили, что ведут переговоры с представителями ОС Android и iOS с целью запуска разработанного приложения.

Ранее Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров.