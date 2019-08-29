Счетная палата не нашла у Росстата мобильных приложений на миллионы рублей

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Счетной палате урежут полномочия по проверке компаний Счетной палате урежут полномочия по проверке компаний
Счетной палате урежут полномочия по проверке компаний
РИА «Новости»

Счетная палата не смогла найти мобильные приложения Росстата в Google Play и App Store, хотя на их создание были выделены миллионы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это было выявлено во время проверки, которая проводилась с декабря 2018 года по май 2019 года. Согласно контракту, должен был быть обновлен сайт ведомства, создана единая системы для управления контентом и мобильные приложения для указанных платформ. В Счетной палате не смогли обнаружить этих изменений.

Уточняется, что стоимость технических работ оценивается в 64,6 млн руб. В Росстате заявили, что ведут переговоры с представителями ОС Android и iOS с целью запуска разработанного приложения.

Ранее Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров.