В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту

Генеральный директор российской компании Ntechlab Александр Минин заявил, что компания смогла разработать новую технологию распознавания человека по силуэту. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, благодаря новой технологии появилась возможность отслеживать перемещение человека по городу.

Он отметил, что в течение нескольких месяцев появится рабочий продукт. После этого начнется его тестирование в ряде российских городов, а также за рубежом, добавил гендиректор.

Также он пояснил суть технологии. Если, например, кто-то украл велосипед, а камера не смогла запечатлеть лицо похитителя, то данная технология позволит отследить его перемещение по всем камерам города за счет идентификации силуэта.

Гендиректор подчеркнул, что подобная разработка может быть особенно востребована в Европе, где довольно жесткие законы относительно персональных данных.